Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 1 Mayıs bu yıl Coronavirüs salgınına denk gelirken; bu dönemde istihdamın korunması için önemli adımlar atıldı, çalışana-işsize yönelik pek çok destek devreye alındı.
● İş güvencesi: Çalışanlara iş güvencesi sağlandı. Sözleşmeler, 17 Nisan-17 Temmuz arası feshedilemeyecek.
● İzne çıkana maaş: Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere nakdi ücret desteği getirildi. Destek, 17 Nisan-17 Temmuz tarihleri arasında izinli olunan süreleri kapsıyor. Aylık net ödeme bin 168 lira.
● İşsizlik parası alamayana ödeme: Nakdi ücret desteği kapsamına, 15 Mart-16 Nisan arasında işten çıkartılmış ancak şartları sağlamadığı için işsizlik maaşı alamayanlar da eklendi.
● Kolay destek: Haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işyerlerinde çalışanlar için kısa çalışma ödeneği devreye alındı, şartlar kolaylaştırıldı. 3 ay süreyle aylık bin 753 ile 4 bin 380 lira arası ödeme veriliyor.
● Telafi çalışması: Telafi çalışması yeniden düzenlendi. İşverenler çalışılmayan ya da az çalışılan dönemde ücreti tam ödeyecek, ardından 4 aya varan telafi çalışması yapılabilecek.
● Gelirini kaybedene 1.000 TL: Gelirini, işini kaybedenler 1.000 liralık sosyal yardımdan yararlanacak. Nakdi ücret desteği alanlar da başvurabilecek.
İŞSİZE ERKEN MAAŞ
İşsizlik maaşı alanların 5 Mayıs'ta yapılması gereken ödemeleri, erkene alınarak önceki gün ve dün verildi.