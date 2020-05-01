



● İşsizlik parası alamayana ödeme: Nakdi ücret desteği kapsamına, 15 Mart-16 Nisan arasında işten çıkartılmış ancak şartları sağlamadığı için işsizlik maaşı alamayanlar da eklendi.



● Kolay destek: Haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işyerlerinde çalışanlar için kısa çalışma ödeneği devreye alındı, şartlar kolaylaştırıldı. 3 ay süreyle aylık bin 753 ile 4 bin 380 lira arası ödeme veriliyor.