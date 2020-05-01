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    • Ekonomi
    • 01.05.2020 Gazete
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    Çalışana-işsize yönelik pek çok

    1 Mayıs bu yıl Coronavirüs salgınına denk gelirken; bu dönemde ın korunması için önemli adımlar atıldı, çalışana-işsize yönelik pek çok . İşte çalışana-işsize yönelik devreye alınan destekler...




    Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü    . 1 Mayıs bu yıl Coronavirüs salgınına denk gelirken; bu dönemde istihdamın korunması için önemli adımlar atıldı, çalışana-işsize yönelik pek çok destek devreye alındı.

    ● İş güvencesi: Çalışanlara iş güvencesi sağlandı. Sözleşmeler, 17 Nisan-17 Temmuz arası feshedilemeyecek.

    ● İzne çıkana maaş: Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere nakdi ücret desteği getirildi. Destek, 17 Nisan-17 Temmuz tarihleri arasında izinli olunan süreleri kapsıyor. Aylık net ödeme bin 168 lira.



    ● İşsizlik parası alamayana ödeme: Nakdi ücret desteği kapsamına, 15 Mart-16 Nisan arasında işten çıkartılmış ancak şartları sağlamadığı için işsizlik maaşı alamayanlar da eklendi.

    ● Kolay destek: Haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işyerlerinde çalışanlar için kısa çalışma ödeneği devreye alındı, şartlar kolaylaştırıldı. 3 ay süreyle aylık bin 753 ile 4 bin 380 lira arası ödeme veriliyor.



    ● Telafi çalışması: Telafi çalışması yeniden düzenlendi. İşverenler çalışılmayan ya da az çalışılan dönemde ücreti tam ödeyecek, ardından 4 aya varan telafi çalışması yapılabilecek.

    ● Gelirini kaybedene 1.000 TL: Gelirini, işini kaybedenler 1.000 liralık sosyal yardımdan yararlanacak. Nakdi ücret desteği alanlar da başvurabilecek.



    İŞSİZE ERKEN MAAŞ
    İşsizlik maaşı alanların 5 Mayıs'ta yapılması gereken ödemeleri, erkene alınarak önceki gün ve dün verildi.
    Haberler Ekonomi Çalışana-işsize yönelik pek çok destek devreye alındı
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