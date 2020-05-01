4.5 milyon kişiye 27 milyar lira

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, yaptıkları ortak açıklamayla, Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kapsamında bugüne kadar 4.5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar lira kredi tahsisi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Başvuranların yüzde 86'sına kredi kullandırılmış olup, kişi başına ortalama 6 bin lira tutarındadır" denildi.
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Açıklamada, geliri 5 bin liradan fazla olanlarla başka desteklerden yararlananların başvurularının olumlu sonuçlandırılamadığı kaydedildi. Ayrıca, açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşların taleplerinin karşılanmasının, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmadığı fakat başvuruların bir kısmıyla ilgili çözüm imk‚nları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Açıklamada, geliri 5 bin liradan fazla olanlarla başka desteklerden yararlananların başvurularının olumlu sonuçlandırılamadığı kaydedildi. Ayrıca, açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşların taleplerinin karşılanmasının, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmadığı fakat başvuruların bir kısmıyla ilgili çözüm imk‚nları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.