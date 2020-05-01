Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın 'tarihi bir istihdam hamlesi' olarak nitelendirdiği '1 Milyon Yazılımcı Projesi' büyük ilgi gördü. Gençlerden başvuru yağdı. Bakan Albayrak, 1 haftada başvuru sayısının 451 bine ulaştığını söyledi.
SÜRPRİZLER GELİYOR
Projedeki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Yoğun ilgi oldu. 1 Milyon Yazılımcı Projemiz gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca açılan eğitim portalı üzerinden başvuruda bulunan gençler için eğitimler hemen başladı.
Bakan Albayrak'ın geçen hafta startını verdiği proje kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin özgeçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor. İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.