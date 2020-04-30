PTT'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"PTT olarak corona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkardık.
Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM'lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL'den 3 bin TL'ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz."
Milyonları ilgilendiriyor! PTT Günlük para çekme limitini yükseltti!
Son dakika haberleri... Milyonları ilgilendiriyor! PTT Günlük para çekme limitini yükseltti! PTT’den yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce 3 bin TL`ye çıkardığı günlük para çekme limitini 5 bin TL`ye yükseltildiği bildirildi. Açıklamada, “Para çekme işleminizi, PTTKart’ınız ile tüm kamu ATM’lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.
PTT'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: