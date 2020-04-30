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    • 30.04.2020 09:26
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    Milyonları ilgilendiriyor! Günlük limitini yükseltti!

    Son dakika haberleri... Milyonları ilgilendiriyor! Günlük limitini yükseltti! PTT’den yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce 3 bin TL`ye çıkardığı günlük para çekme limitini 5 bin TL`ye yükseltildiği bildirildi. Açıklamada, “Para çekme işleminizi, PTTKart’ınız ile tüm kamu ’lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

    PTT Günlük para çekme limitini yükseltti!

    'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

    "PTT olarak corona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda PTT 'lerimizden günlük ücretsiz limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkardık.

    Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM'lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL'den 3 bin TL'ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz."

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