Altın zirveden inmiyor! Uzmanlardan kaygan zemin uyarısı! 30 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 212 bin 400,69 lira, işlem miktarı ise 1.496,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 562 milyon 415 bin 750,56 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN YENİDEN 1,700 DOLARI AŞTI

Küresel piyasalarda risk iştahının ivme yitirmesiyle altının ons fiyatı yeniden 1,700 doların üzerine çıkarken, üretim kısıntılarının başlamasına bir gün kala petrol fiyatlarında da yön yeniden yukarıya döndü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.

Ünlü Menkul Değer'in, "Ons altın 1,700 doların üzerinde tutunmaya çabalıyor" başlıklı eğerlendirmesinde, "1,690 dolara doğru geri çekilmesine karşın risk iştahının hafta başına kıyasla ivme kaybetmiş olması altının kısmen güç kazanmasını sağladı. Ancak kısa vadede 1715 doların aşılamaması durumunda teknik göstergeler geri çekilme eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Dolaysıyla göstergelerdeki zayıflığın henüz sona erdiğini söylemek zor. Artan likidite koşulları lehte bir durum yaratmaya devam ediyor olsa da risklerin hafiflemesi ve ekonomilerin yeniden açılması durumunda azalması muhtemel güvenli liman ihtiyacı altına güç kaybı olarak yansıyabilir" denildi.