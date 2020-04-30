İşsize erken maaş

Coronavirüs tedbirleri kapsamında bir adım daha atıldı. 5 Mayıs'ta ödenmesi gereken işsizlik maaşı erkene çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektik. Dün ödemeye başladık" dedi. Coronavirüs'le mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için önlemleri sürdürdüklerini anlatan Selçuk, işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmaya devam ettiklerini söyledi. 26 Nisan'a kadar IBAN'ını bildirenlerin ödemelerini banka hesabından aldığını aktaran Selçuk, "IBAN bilgisini bildirmeyen, hatalı bildiren veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılıyor" diye konuştu. PTT'lerde yoğunluk olmaması için ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. 0-2-4 ile bitenler dün çekerken, 6-8 ile bitenler de bugün alabilecek.