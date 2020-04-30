Girişimciye evde eğitim

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere sağladığı desteklerle iş fikirlerinin hayata geçmesini kolaylaştırıyor. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 370 bin, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 60 bin liraya kadar destek veriliyor. Bu desteklerden yararlanmak için zorunlu olan girişimcilik eğitimlerinde de online kolaylığı sunuluyor. Coronavirüs nedeniyle evlerde bulunulan bu dönem, bu eğitimleri almak için fırsat oluşturuyor.
NASIL ALINIYOR?
Girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sunulan eğitimler, e-Akademi ile internetten gerçekleştiriliyor. Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebiliyor. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabiliyor. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'na uygun olarak geleneksel girişimci ve ileri girişimci eğitimleri olmak üzere 2 ayrı aşamada toplam 16 ders veriliyor. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturuluyor. Kişiye özel ve doğrulanması mümkün olan sertifika, girişimci adaylarınca bastırılıp kullanılabiliyor.
NASIL ALINIYOR?
Girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sunulan eğitimler, e-Akademi ile internetten gerçekleştiriliyor. Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebiliyor. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabiliyor. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'na uygun olarak geleneksel girişimci ve ileri girişimci eğitimleri olmak üzere 2 ayrı aşamada toplam 16 ders veriliyor. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturuluyor. Kişiye özel ve doğrulanması mümkün olan sertifika, girişimci adaylarınca bastırılıp kullanılabiliyor.