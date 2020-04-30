Fabrikalara virüs dönüşümü

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, "Covid-19 sonrası robot kullanımı artacak, yeni meslekler ortaya çıkacak" dedi. Covid-19'un robot ve otomasyon sistem kullanımına geçişi hızlandıracağını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu: Bu değişim yeni iş kollarının ortaya çıkmasına neden olacak. Robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri geliştiren, otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital altyapıları oluşturan, bu konuda uzmanlaşan başka bir işgücüne ihtiyaç olacak. Şimdi üretim altyapılarındaki dönüşüme paralel ama sistemli bir biçimde insan gücümüzü bu becerilere kavuşturabiliriz, üniversitelerden, meslek liselerinden mezun olacakları bu bilgilerle donatabiliriz." Salgın ile otomasyon tarafında 10 yıl sonra olması beklenen değişikliklerin süresinin 7 yıl erkene çekildiğini anlatan Aydoğdu, üretimin devamı için fabrikalara ücretsiz uzaktan servis ve bakım desteği vermeye başladıklarını da ifade etti.