BES fonlarında bugün: En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar belli oldu. 30Nisan Perşembe günü açıklanan istatistiklere göre; BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar ve en fazla kaybettiren BES fonları belli oldu.
İşte, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,039469
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112105
|-0,35
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,114901
|-0,35
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032839
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099018
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047267
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018238
|-0,20
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019602
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018065
|-0,18
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019360
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019236
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025115
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012516
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012697
|-0,31
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024918
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041416
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,040170
|-0,30
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040856
|-0,30
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024578
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,069271
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022203
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016739
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014629
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031615
|3,27
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031237
|2,38
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035406
|1,77
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024226
|1,33
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,124410
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022775
|0,94
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016894
|0,82
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012682
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,060143
|0,76
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021415
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024319
|1,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016900
|1,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024885
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035436
|0,90
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,029831
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023139
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068110
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023996
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063397
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066562
|0,03