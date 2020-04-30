BES fonlarında bugün: En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar belli oldu. 30Nisan Perşembe günü açıklanan istatistiklere göre; BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar ve en fazla kaybettiren BES fonları belli oldu.

İşte, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: