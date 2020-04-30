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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 15:41
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    • 30.04.2020 15:41
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    30 Nisan duyuruldu! hangileri oldu?

    Sistemi (BES) fonu istatistikleri açıklandı. 30 Nisan Perşembe günü açıklanan istatistiklere göre , BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar ve belli oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün değişim göstermedi.

    30 Nisan BES fonu istatistikleri duyuruldu!

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

    BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

    Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
    Emeklilik Fonları (BES) 0,00 265 164 99
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,17 55 3 52
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,54 2 2 0
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,18 29 28 1
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,08 119 89 28
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,28 28 26 2
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,30 16 0 16
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039469 -0,38
    Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112105 -0,35
    Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,114901 -0,35
    Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032839 -0,29
    Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099018 -0,28
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047267 -0,80
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018238 -0,20
    MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019602 -0,19
    Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018065 -0,18
    Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019360 -0,18
    BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019236 -0,18
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025115 -0,12
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012516 -0,08
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012697 -0,31
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,024918 -0,30
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041416 -0,30
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040170 -0,30
    Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040856 -0,30

    Haberler Ekonomi 30 Nisan BES fonu istatistikleri duyuruldu! En fazla kaybettiren BES fonları hangileri oldu?
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