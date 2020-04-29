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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 21:50
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    • 29.04.2020 21:50
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    Son dakika: günlük limitini yükseltti

    Son dakika haberine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (), 'lerinden günlük ücretsiz limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardığını bildirdi.

    PTT günlük para çekme limitini yükseltti

    , 'lerinden günlük ücretsiz limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardığını bildirdi.

    Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (PTT AŞ) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

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