FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Alınan bu kararın ardından dolardaki son durum merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR/TL NE KADAR OLDU?