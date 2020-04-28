Bayramda berber kuaförler açılacak mı? Berberler kuaförler ne zaman açılacak? Hemen hemen her mahallede bulunan berber ve kuaförlerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförlerin açılması için Ramazan Bayramı işaret edildi. Peki; Bayramda berber kuaförler açılacak mı? İşte konuyla ilgili son bilgiler…

BERBERLER KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle ilk kapatılan iş yerlerinden olan berber, kuaförlerin açılması hakkında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı, Bendevi Palandöken açıklama yaptı. Palandöken, Mayıs ayı içinde dükkanların yavaş yavaş açılmasının mümkün olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında Palandöken " Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi.