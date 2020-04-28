Bayramda berber kuaförler açılacak mı? Berberler kuaförler ne zaman açılacak? Hemen hemen her mahallede bulunan berber ve kuaförlerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförlerin açılması için Ramazan Bayramı işaret edildi. Peki; Bayramda berber kuaförler açılacak mı? İşte konuyla ilgili son bilgiler…
BERBERLER KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle ilk kapatılan iş yerlerinden olan berber, kuaförlerin açılması hakkında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı, Bendevi Palandöken açıklama yaptı. Palandöken, Mayıs ayı içinde dükkanların yavaş yavaş açılmasının mümkün olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında Palandöken " Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi.
BİLİM KURULU DEĞERLENDİRECEK
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek.
Görüşmelerden çıkacak öneriler Bilim Kurulu'na iletilecek. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da 'izin' vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mayıs ortasına doğru AVM'lerin, sonra da restoranların kademeli açılabilmesi için çalışıyor.
Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan sonrası normalleşmenin sinyalini vermişti. Bu noktada, Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerin kısa bir süreliğine olsa da açılması bekleniyor.