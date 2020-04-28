Dolar ve euro ne kadar oldu? Global piyasalarında koronavirüsünün etkisinin görülmeye devam ederken piyasalarda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 17.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,99'dan işlem görüyor. İşte 28 Nisan güncel döviz kurları ve canlı dolar alış satış fiyatı
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 800 lira, en yüksek 386 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 384 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 604 bin 835,87 lira, işlem miktarı ise 1.573 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 595 milyon 188 bin 873,22 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, açılışta karışık bir seyir izliyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 336 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 10.661 puanda bulunuyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.842 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 6.718 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 4.497 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 17.508 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2430 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, merkez bankalarının faiz kararları öncesi pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.
Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinin gevşetileceği "2. aşamanın" 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurmasının ardından kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine tamamen normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.
Bugünün veri takviminde ise ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi öne çıkıyor.
Petrol fiyatlarındaki "stoklama kapasitesi" sorununa bağlı düşüş, üretim kısıntısının başlamasına iki gün kala durdu. Petrolde fiyatlar hafif yukarıya dönerken, artan risk iştahıyla düşen altının ons fiyatı 1,700 doların altında.
Ünlü Menkul Değer'in, "Artan risk iştahı ons altına güç kaybettirdi" başlık değerlendirmesinde, "Artan küresel risk iştahının yatırımcıları hisse senedi gibi varlıklara yöneltmesi güvenli liman ihtiyacını azaltırken altının ons fiyatı yeni haftaya zayıf bir zeminde başlangıç yaptı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Her ne kadar dolar endeksi de güç kaybetmiş olsa da geri çekilmenin 100 seviyesi civarında son bulması ons altının destek bulmasını zorlaştırıyor. Teknik olarak baktığımızda ise fiyatların momentum kazanması için 1,730 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Ancak bu bölgeden oldukça uzaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla altının ilk hedefi yeniden 1,700 doları aşmak olacaktır. Bunu gerçekleştiremezse artan risk iştahını da göz önünde bulundurduğumuzda daha düşük seviyelerin görülmesi beklenebilir."
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.87 artışla 23.66 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 4.39 artışla 13.36 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.94 düşüşle 15.06 dolar,
- altın, yüzde 0.86 düşüşle 1,699.88 dolar,
- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 5,186.00 dolar,
- platin, yüzde 0.27 artışla 767.87 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 1,920.30 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,506 liraya döndü.