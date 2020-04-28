Dolar ve euro ne kadar oldu? Global piyasalarında koronavirüsünün etkisinin görülmeye devam ederken piyasalarda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 17.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,99'dan işlem görüyor. İşte 28 Nisan güncel döviz kurları ve canlı dolar alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?