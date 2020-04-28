Bilindiği üzere altın yatırımı yapanlar binlerce kişi tarafından çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son değişimler yakından takip ediliyor. Piyasalarda yeni tip koronavirüsünün etkisiyle hareketli dakikalar yaşanırken altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 382,40 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte detaylar...
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durdurulamazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Son iki günde ise düşüşe geçti. Denizli'deki kuyumcu esnafı korona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etti.
Altın geçmiş dönemlerde olduğu gibi son günlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcı için her dönem güvenli liman olarak adlandırılan altının gramı sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün 380 TL iken, kısıtlama sonrası açılan piyasalarda 386 TL'den işlem görmeye başladı.
Denizli'de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL'den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, "Dünyada gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte. En yüksek 387 TL'yi gördü. Geçtiğimiz günlerde altın 370 TL'ydi. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu korona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim" dedi.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 382,40 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 382,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 800 lira, en yüksek 386 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 384 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 604 bin 835,87 lira, işlem miktarı ise 1.573 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 595 milyon 188 bin 873,22 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
PETROLDE DÜŞÜŞ DURDU, ALTIN 1,700 DOLARIN ALTINDA
Petrol fiyatlarındaki "stoklama kapasitesi" sorununa bağlı düşüş, üretim kısıntısının başlamasına iki gün kala durdu. Petrolde fiyatlar hafif yukarıya dönerken, artan risk iştahıyla düşen altının ons fiyatı 1,700 doların altında.
Ünlü Menkul Değer'in, "Artan risk iştahı ons altına güç kaybettirdi" başlık değerlendirmesinde, "Artan küresel risk iştahının yatırımcıları hisse senedi gibi varlıklara yöneltmesi güvenli liman ihtiyacını azaltırken altının ons fiyatı yeni haftaya zayıf bir zeminde başlangıç yaptı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Her ne kadar dolar endeksi de güç kaybetmiş olsa da geri çekilmenin 100 seviyesi civarında son bulması ons altının destek bulmasını zorlaştırıyor. Teknik olarak baktığımızda ise fiyatların momentum kazanması için 1,730 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Ancak bu bölgeden oldukça uzaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla altının ilk hedefi yeniden 1,700 doları aşmak olacaktır. Bunu gerçekleştiremezse artan risk iştahını da göz önünde bulundurduğumuzda daha düşük seviyelerin görülmesi beklenebilir."
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.87 artışla 23.66 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 4.39 artışla 13.36 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.94 düşüşle 15.06 dolar,
- altın, yüzde 0.86 düşüşle 1,699.88 dolar,
- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 5,186.00 dolar,
- platin, yüzde 0.27 artışla 767.87 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 1,920.30 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,506 liraya döndü.