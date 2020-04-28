Bilindiği üzere altın yatırımı yapanlar binlerce kişi tarafından çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son değişimler yakından takip ediliyor. Piyasalarda yeni tip koronavirüsünün etkisiyle hareketli dakikalar yaşanırken altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 382,40 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte detaylar...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durdurulamazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Son iki günde ise düşüşe geçti. Denizli'deki kuyumcu esnafı korona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etti.