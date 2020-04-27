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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 15:36
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    • 27.04.2020 15:36
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    'dan 'na 52 bin liralık destek

    Ticaret ve () Yönetim Kurulu Başkanı , Başkan 'ın "Biz Bize " sloganıyla başlattığı 'na 52 bin liralık katkı sağladıklarını söyledi.

    Ordu TSO'dan 52 bin liralık destek

    Ticaret ve () Yönetim Kurulu Başkanı , 'na 52 bin liralık katkı sağladıklarını söyledi.

    Şahin, odada gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan 'ın "Biz Bize " sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya karar verdiklerini belirtti.

    Bu kapsamda oda yönetimi ve üyeleri olarak kampanyaya 52 bin lira bağışta bulunduklarını ifade eden Şahin, Ordu TSO yönetim kurulu, meclise ve üyelerine teşekkür etti.

    Şahin, bu süreçte devletin her zaman yanında olmaya, gerektiğinde de destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Ayrıca bu süreçte devletimizin ve hükümetimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah bu süreci kısa sürede sağlıklı şekilde atlatırız. Gün, birlik olma günüdür." dedi.

    Ramazanda ihtiyaç sahibi 1100 aileye gıda yardımı yapılması için çalışma yapıldığını da kaydeden Şahin, temel gıda malzemelerinden oluşturulan yardım paketlerinin bir bölümünün Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim edildiğini söyledi.

    Şahin, oda tarafından hazırlanan gıda paketlerinin mağduriyet yaşayan ailelere iletilmeye devam ettiğini kaydetti.

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