BİM Ramazan ayı aktüel indirimli ürünleri nelerdir? BİM bu hafta onlarca üründe indirim sürprizi!

BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri nelerdir? BİM'de bu hafta onlarca sürpriz üründe indirimle satışa sunuldu. Her hafta salı ve cuma günleri fırsatlı ürünleri Türkiye'nin 81 ilindeki binlerce şubesinde satışa sunan BİM'de bu hafta Ramazan ürünlerinde çeşitli indirimler bulunuyor. Aktüel kataloğda yer alan bilgilere göre cevizli kuru baklava, şekerpare, revani, tel kadayıf, güllaç 400 gram ve 500 gram çeşitleriyle, yaş hurma, Medjoul hurma, çikolata kaplı bademli hurma ve hurma Ajwa uygun fiyatlarla BİM şubelerine geldi.

BİM AKTÜEL RAMAZAN AYI FIRSATLI ÜRÜNLERİ