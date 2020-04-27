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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 15:36
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    • 27.04.2020 15:36
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    BİM Ramazan ayı aktüel indirimli ürünleri nelerdir? BİM bu hafta onlarca üründe indirim sürprizi!

    On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte büyük market zincirleri Ramazan'a özel indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. BİM tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan yeni kataloğda bu haftadan itibaren cevizli kuru baklava, şekerpare, revani, tel kadayıf, güllaç 400 gram ve 500 gram çeşitleriyle, yaş hurma, Medjoul hurma, çikolata kaplı bademli hurma ve hurma Ajwa çeşitleri satışa sunuldu. İşte BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri...

    BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri nelerdir?

    BİM Ramazan ayı indirimli ürünleri nelerdir? BİM'de bu hafta onlarca sürpriz üründe indirimle satışa sunuldu. Her hafta salı ve cuma günleri fırsatlı ürünleri Türkiye'nin 81 ilindeki binlerce şubesinde satışa sunan BİM'de bu hafta Ramazan ürünlerinde çeşitli indirimler bulunuyor. Aktüel kataloğda yer alan bilgilere göre cevizli kuru baklava, şekerpare, revani, tel kadayıf, güllaç 400 gram ve 500 gram çeşitleriyle, yaş hurma, Medjoul hurma, çikolata kaplı bademli hurma ve hurma Ajwa uygun fiyatlarla BİM şubelerine geldi.

    BİM AKTÜEL RAMAZAN AYI FIRSATLI ÜRÜNLERİ

    Haberler Ekonomi BİM Ramazan ayı aktüel indirimli ürünleri nelerdir? BİM bu hafta onlarca üründe indirim sürprizi!
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