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    • Ekonomi
    • 26.04.2020 22:43
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    • 26.04.2020 22:43
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımlı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

    Bakanlıktan 'Birlikte başaracağız' paylaşımlı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.



    Bakanlığın Twitter hesabından, bir tiyatro çalışanının görüntülerin olduğu videolu paylaşımda, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verildi.




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