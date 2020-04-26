Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye alınan adımların geldiği noktayı açıkladı. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığına işaret eden Albayrak, "Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı" dedi. Albayrak, şöyle konuştu:
● 4.4 milyon ailemize 1.000'er liralık nakdi destek yardımında bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da 1.000 lira nakdi yardım yapacağız.
● Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.
● Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnaf başvuruda bulundu. 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı.
● KGF kefaletli İş'e Devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769'a ulaştı. 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu.
'GÜVEN, GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİNE DÖNÜŞECEK'
Ekonomiden sağlığa sergilenen performans, vatandaşın ortaya koyduğu dayanışma ve dünyaya uzatılan yardım elinin, Türkiye'ye karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturduğunun altını çizen Albayrak, şunları kaydetti: "Bu güvenin yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Üretim gücümüz, piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile büyük potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Önümüzdeki hafta Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde bunları konuşacağız."