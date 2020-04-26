



'GÜVEN, GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİNE DÖNÜŞECEK'

Ekonomiden sağlığa sergilenen performans, vatandaşın ortaya koyduğu dayanışma ve dünyaya uzatılan yardım elinin, Türkiye'ye karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturduğunun altını çizen Albayrak, şunları kaydetti: "Bu güvenin yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Üretim gücümüz, piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile büyük potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Önümüzdeki hafta Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde bunları konuşacağız."



