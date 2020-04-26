HERKES İÇİN BAŞVURU EKRANI AÇILDI

E Devlet tarafından yapılan açıklamada "Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu duyuru sonrası pandemi sosyal destek başvuru sayfası herkes için açıldı. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayıp e Devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra belirtilen adımları takip edin ve 1000 TL sosyal destek başvurunuzu yapın.