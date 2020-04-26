1000 TL sosyal yardım parası başvurunu tamamlamış olan yüz binlerce kişi başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü beklemeye başladı. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları için bekleyiş sürerken başvurular alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
HERKES İÇİN BAŞVURU EKRANI AÇILDI
E Devlet tarafından yapılan açıklamada "Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir." ifadelerine yer verildi.
Bu duyuru sonrası pandemi sosyal destek başvuru sayfası herkes için açıldı. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayıp e Devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra belirtilen adımları takip edin ve 1000 TL sosyal destek başvurunuzu yapın.
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.