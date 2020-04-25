1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı yoğun şekilde sorgulanıyor. TC kimlik NO'ya göre 1000 TL yardım başvurusu yapma yollarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Devlet kurumları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise sosyal yardım ödemeleri oldu. Sosyal yardım ödemeleri kapsamında 1000 TL destek sağlanıyor. 1. faz ve 2. faz ödemeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tespit edilen kişilere yapıldı. 3. faz ödemeleri için ise başvurular E-Devlet üzerinden alınıyor. İşte, 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.