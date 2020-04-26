FARK GÖRÜNDÜ

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.