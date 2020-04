Emekli vatandaşlarımız için müjdeler peşi sıra geliyor. SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz zamlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emeklilere zam yapılıyor. Emekli olan kişiler sık sık maaşlarına yapılan zammı kontrol ediyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor. Bu arada Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ile emekli maaş zammında son durum araştırılmaya başlandı. İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.