Emekli vatandaşlarımız için müjdeler peşi sıra geliyor. SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz zamlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emeklilere zam yapılıyor. Emekli olan kişiler sık sık maaşlarına yapılan zammı kontrol ediyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor. Bu arada Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ile emekli maaş zammında son durum araştırılmaya başlandı. İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.
EMEKLİ TEMMUZ 2020 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ilk ipucu Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinden geldi.
FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.
2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.
OCAK AYI TÜFE
Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.
ŞUBAT AYINDA TÜFE
Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.
3 AYLIK TOPLAM TÜFE
İlk 3 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
YÜZDE 4 'Ü AŞARSA
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sornası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşarsa , aşan tutar memur maaşına zam olarak yansıyacak.
SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
BAĞ KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
Ek ödemeyle 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ve her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz'da artacak. Emekli doktorlar ise üçüncü zammı, 2 bin 592 liraya çıkacak ilave ödemelerinde görecek. Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 498 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinde yüzde 4.4 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 4.4 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 592, uzman olmayanlarda bin 982 liraya çıkacak.
KİMLER ALIYOR?
Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor. Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına hisseleri oranında veriliyor. Örneğin; vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 241, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ödeniyor.