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    • Ekonomi
    • 25.04.2020 Gazete
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    lerine gıda desteği! 176 milyon lira ek kaynak aktarıldı...

    Hükümet, lerine desteklerini sürdürüyor. öncesi gıda desteği için ve ’na 176 milyon lira ek kaynak aktarıldı.

    İhtiyaç sahiplerine gıda desteği
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na () 176 milyon 440 bin 119 lira ilave kaynak aktarıldığını bildirdi. Ramazan öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri, şehit yakını ve gazilere yönelik SYDV'lere ek ödenek gönderildiğini belirten , "Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için SYDV'ler çalışmalar yürüttü. İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız" dedi.



    Selçuk, "Yardımlardan, sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler faydalanabiliyor" bilgisini paylaştı.

    Covid- 19 nedeniyle acil durum kararı alındığını hatırlatan Selçuk, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğine dikkati çekti.





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