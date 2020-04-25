Almanlar akın edecek! Yaz tatili için şimdiden yer ayırıyorlar...

Coronavirüs sonrası normalleşme beklentisiyle Almanlar yaz tatili için gidecekleri yerleri seçmeye başladı. Almanya'da acenteler ve online tatil sitelerine rezervasyon yazılımı sunan Traffics'in verilerine göre; Almanlar hem tatil imkanlarını araştırıyor hem de Temmuz-Ağustos için rezervasyon yaptırıyor.
Antalya, hem rezervasyonsuz hem de rezervasyonla sonuçlanan aramalarda tüm destinasyonların başını çekiyor. Siyasilerin "Tatili ülkenizde geçirin" açıklamasına, Alman Seyahat Derneği Başkanı Norbert Fiebig "Tatilimizi planlamada kimseye ihtiyacımız yok" diye tepki göstermiş, önlem alarak tatilin mümkün olacağını söylemişti.
Kalkınma Bakanı Gerd Müller de "Türkiye'nin içinde yer aldığı Akdeniz'de önümüzdeki günlerde tatil mümkün" demişti.
RUSLARIN DA GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Yuri Barzykin, ülkesinden tatil amaçlı çıkışların ilk önce Türkiye ve Yunanistan'a olmasının beklendiğini söyledi. Barzykin, "Popüler olan Türkiye ve Yunanistan'ın, Temmuz ortasından itibaren Rus turistleri ağırlamaya başlayacağını bekliyoruz" dedi.