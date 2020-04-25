Almanlar akın edecek! Yaz tatili için şimdiden yer ayırıyorlar...





Coronavirüs sonrası normalleşme beklentisiyle Almanlar yaz tatili için gidecekleri yerleri seçmeye başladı. Almanya'da acenteler ve online tatil sitelerine rezervasyon yazılımı sunan Traffics'in verilerine göre; Almanlar hem tatil imkanlarını araştırıyor hem de Temmuz-Ağustos için rezervasyon yaptırıyor.