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    • Ekonomi
    • 25.04.2020 Gazete
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    En pahalı otel satıldı

    milyarder Barclay kardeşlerin 'nın ünlü oteli 'i Katarlı iş insanı Al-Hajri'ye sattığı ortaya çıktı. Sır gibi saklanan satış, İngiliz medyasına sızdı. Al-Hajri'nin oteli 800 milyon sterline aldığı belirtildi.

    En pahalı otel satıldı
    Ünlü İngiliz milyarder Barclay kardeşlerin 'nın ünlü oteli The Ritz'i Katarlı iş insanı Al-Hajri'ye sattığı ortaya çıktı. Sır gibi saklanan satış, İngiliz medyasına sızdı. Al-Hajri'nin oteli 800 milyon sterline aldığı belirtildi.

    Al-Hajri'nin, "Ritz'in sahibi olmak bir ayrıcalık" dediği, Covid-19 nedeniyle kapalı olan 136 odalı otelin çalışanlarının tam maaşının ödeneceği sözünü verdiği ifade edildi. 'in kraliyet ailesinin favori mekanlarından olduğu, Prens Charles'ın Camilla Parker Bowles ile ilk kez halk önüne çıkmak için burayı seçtiği, otelde çalışanları için partiler verdiği belirtildi.
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