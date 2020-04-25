En pahalı otel satıldı

Ünlü İngiliz milyarder Barclay kardeşlerin Londra'nın ünlü oteli The Ritz'i Katarlı iş insanı Abdulhadi Mana Al-Hajri'ye sattığı ortaya çıktı. Sır gibi saklanan satış, İngiliz medyasına sızdı. Al-Hajri'nin oteli 800 milyon sterline aldığı belirtildi.
Al-Hajri'nin, "Ritz'in sahibi olmak bir ayrıcalık" dediği, Covid-19 nedeniyle kapalı olan 136 odalı otelin çalışanlarının tam maaşının ödeneceği sözünü verdiği ifade edildi. The Ritz'in kraliyet ailesinin favori mekanlarından olduğu, Prens Charles'ın Camilla Parker Bowles ile ilk kez halk önüne çıkmak için burayı seçtiği, otelde çalışanları için partiler verdiği belirtildi.
Al-Hajri'nin, "Ritz'in sahibi olmak bir ayrıcalık" dediği, Covid-19 nedeniyle kapalı olan 136 odalı otelin çalışanlarının tam maaşının ödeneceği sözünü verdiği ifade edildi. The Ritz'in kraliyet ailesinin favori mekanlarından olduğu, Prens Charles'ın Camilla Parker Bowles ile ilk kez halk önüne çıkmak için burayı seçtiği, otelde çalışanları için partiler verdiği belirtildi.