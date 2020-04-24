ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ ŞARTI NE?

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLANDI MI?

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.