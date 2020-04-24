Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi şartı ne" Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır" İşte detaylar...
Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi hakkında araştırmalar güncel olarak yapılıyor.
ZİRAAT BANKASI 6 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ ŞARTI NE?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.
ZİRAAT BANKASI BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLANDI MI?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?
10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.
5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
KREDİ FAİZ ORANLARINDA YENİ İNDİRİM
Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
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Tüketici kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94 (Sıfır konutlar için 0,79)
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
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İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
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Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,99