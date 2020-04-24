Halkbank aylık 376 TL taksitle 10 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi veriyor

HALKBANK ÖZEL DESTEK KREDİSİ

Halkbank tarafından sağlanan kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların ilki gelir şartı. Bu kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olması gerekiyor. Kredi müşterilerin sağlık, kira, fatura, (elektrik, su, doğalgaz ve benzeri temel ihtiyaçlarını sağlamak için veriliyor. Bu kapsamda bu kredi özelliklerinden yararlanacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi kullanım limiti veriliyor.

Kredi kullanımlarında en önemli özellik ise ödemelerin 6 ay sonra başlayacak olması. Ayrıca bu kredi kullanımlarında müşterilere yüzde 0.49 faiz oranları uygulanacak. Halkbank aracılığıyla 10 bin TL kredi kullanacak olan vatandaşlar ödemelerini ise 36 ay vade ile yapabilecekler.

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