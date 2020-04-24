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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 14:16
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    • 24.04.2020 14:16
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    satışı nasıl olacak? İftara 2 saat kala...

    yetkililerinden alınan bilgiye göre, süresince iftar saati ve hemen öncesinde sıcak veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı. Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

    Pide satışı nasıl olacak?

    Fırınlarda ramazan sinin üretimi iftardan 2 saat önce duracak ancak satışı iftara kadar devam edecek.

    yetkililerinden alınan bilgiye göre, süresince iftar saati ve hemen öncesinde sıcak pide veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı.

    Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

    İftar saatinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer işlemler devam edecek.

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