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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 17:49
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    • 24.04.2020 17:49
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    Son dakika: 'dan flaş indirimi!

    'ndan yapılan açıklamada yıl sonu oranına ilişkin tahminin yüzde 2,9 ila 3,2’den yüzde 3,8 ila 4,8’e çekildiği belirtilerek enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

    Rusya Merkez Bankası'dan flaş faiz indirimi!

    Bankadan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika inin 50 baz puanlık indirimle yüzde 6'dan yüzde 5,5'e çekildiği bildirildi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

    Rusya'da yıl sonu oranına ilişkin tahminin yüzde 2,9 ila 3,2'den yüzde 3,8 ila 4,8'e çekildiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

    Ülke ekonomisinde bu yıl yüzde 4 ila 6 seviyesinde küçülme beklendiği öngörüsüne yer verilen açıklamaya göre, gelecek yıl ise yüzde 2,8 ila 4,8 büyüme bekleniyor.

    Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilebileceği ve mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği belirtildi.

    2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren , geçen ay politika faizini yüzde 6'ya kadar düşürmüştü.

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