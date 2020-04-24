Dolar haftayı nasıl kapattı? Haftanın son işlem gününde dolar ve euro kurlarındaki güncel durumu merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,97 seviyelerinden işlem görüyor. 24 Nisan canlı dolar ve euro alış satış ne kadar oldu? İşte 24 Nisan canlı güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?