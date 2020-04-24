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DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 389 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 389 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 389 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 593 bin 838,05 lira, işlem miktarı ise 558,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 593 bin 838,05 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve DenizBank şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE SERT SATICILI BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne güçlü satıcılı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 329,74 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalarak 10.336,87 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 5.752 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,7 azalışla 6.629,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 4.395,16 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 16.762,17 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0735, sterlin/dolar paritesi 1,2318 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de ve Asya piyasalarındaki satıcılı seyre paralel Avrupa borsalarında da aşağı yönlü hareketin gözlemlendiğini söyledi.
Bugün, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.
PETROL FİYATLARI YATAY, ALTIN YÜKSELDİ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a bir hafta kala petrol fiyatları yatay hareket ederken, güvenli liman altın hafif yükseldi.
DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Çarşamba günü ABD ile İran arasındaki gerilimin bir kez daha artması güvenli liman özelliği ile öne çıkan ons altına yönelimi desteklerken fiyatların ilk direnç noktası olarak öne çıkan 1710 doları rahat bir şekilde aştığını gördük. Buna hem merkezi hükümetler hem de merkez bankaları tarafından ekonomiye daha fazla destek verileceğine yönelik beklentilerin de eklenmesi ile ons altın 1730 doların üzerini test etmeye başladı. Momentum kazanılması için bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryo teknik açıdan 1750 dolara doğru bir eğilim oluşmasına kapı aralayacaktır" denildi.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.72 artışla 25.45 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 6.78 artışla 17.80 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.21 düşüşle 15.22 dolar,
- altın, yüzde 0.25 artışla 1,729.61 dolar,
- bakır, yüzde 0.60 artışla 5,139.00 dolar,
- platin, yüzde 1.10 düşüşle 759.09 dolar,
- paladyum yüzde 1.37 artışla 2,009.25 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,552 liraya yükseldi.