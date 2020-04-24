Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 385,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 389 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 389 bin 200 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 24 Nisan tam, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: