Eşya depolarına talep arttı

Coronavirüs nedeniyle hayatımızdaki birçok şey değişiyor. Bazı ürün veya hizmetlere talep azalırken, bazılarına ise talepte adeta patlama yaşanıyor. Buna yeni bir örnek de üniversitelilerin talebiyle oluştu. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle evlerini boşaltıp aile yanına dönen öğrenciler, depolama hizmetlerine yöneldi. Bir internet sitesinin verilerine göre, 26 Mart'tan bu yana eşya depolama hizmetlerinde bir önceki döneme göre yüzde 77 artış oldu. Talebin ağırlıklı olarak öğrencilerin yoğunlukta olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiği görülüyor. Bu illeri Antalya izliyor. Depolama hizmetlerine talebin en çok 1+1 evlere yönelik olduğu gözlemleniyor. Kullanıcılar depolamayı 3-6 ay arası olarak talep ediyor.