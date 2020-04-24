Eşya depolarına talep arttı

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nedeniyle hayatımızdaki birçok şey değişiyor. Bazı ürün veya hizmetlere talep azalırken, bazılarına ise talepte adeta patlama yaşanıyor. Buna yeni bir örnek de üniversitelilerin talebiyle oluştu. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle evlerini boşaltıp aile yanına dönen öğrenciler, depolama hizmetlerine yöneldi. Bir internet sitesinin verilerine göre, 26 Mart'tan bu yana eşya depolama hizmetlerinde bir önceki döneme göreartış oldu. Talebin ağırlıklı olarak öğrencilerin yoğunlukta olduğugeldiği görülüyor. Bu illeriizliyor. Depolama hizmetlerine talebin en çok 1+1 evlere yönelik olduğu gözlemleniyor. Kullanıcılar depolamayı 3-6 ay arası olarak talep ediyor.