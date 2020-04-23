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    • Ekonomi
    • 23.04.2020 10:30
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    • 23.04.2020 10:30
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    'den 'a özel uçuş! Havada çizecek!

    , 'ın 100'üncü yılına özel olarak sefer sayılı uçağıyla semalarında çizecek uçuş yapıyor. Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek: //air.tk/TK1920

    THY'den 23 Nisan'a özel uçuş! Havada ay yıldız çizecek!

    , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00'da özel bir uçuş düzenliyor.

    Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını olarak belirlediği uçuş ile ilgili hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

    Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek: //air.tk/TK1920

    Türk Hava Yolları'nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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