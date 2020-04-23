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    • Ekonomi
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    • 23.04.2020 09:45
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    ün varil fiyatı 22,22 dolar | 23 Nisan 2020 Brent fiyatları

    ün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,08 artışla 22,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 15,37 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrolde yükseliş!

    Dün 22,45 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 20,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent ün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,08 artışla 22,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 15,37 dolardan alıcı buldu.

    , , ve 'deki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıkları görülürken, Asya'da artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığı ve Brent petrolün fiyatını yükselttiği belirtiliyor.

    ABD Enformasyon İdaresi (), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 15,1 milyon varil artacağı yönündeydi.

    Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 19,2 milyon varil yükselmişti.
    EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.

    Brent petrolde teknik olarak 22,72 ile 24,02 dolar aralığının direnç, 21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 22,22 dolar | 23 Nisan 2020 Brent petrol fiyatları
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