Dünya piyasalarında yeni tip koronavirüsünün (Kovid-19) etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Bu kapsamda piyasalardaki güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden canlı döviz kurlarını takip etmek istiyor. 6,9380-6,9969 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,9810'dan tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte 22 Nisan güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?