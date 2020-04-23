Dünya piyasalarında yeni tip koronavirüsünün (Kovid-19) etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Bu kapsamda piyasalardaki güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden canlı döviz kurlarını takip etmek istiyor. 6,9380-6,9969 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,9810'dan tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte 22 Nisan güncel döviz kurları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 329,6 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 azalarak 10.369 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.755 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 6.737 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hafif üstünde 4.411 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 16.866 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0795, sterlin/dolar paritesi 1,2325 seviyelerinden işlem görüyor.
ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolündeki anormal fiyatlamanın ardından dün Brent petrolün varil fiyatında da 15,83 dolarla yaklaşık 21 yılın en düşük seviyesi görüldü.
Analistler, Brent petrolün varil fiyatının bugün tekrar yükselişe geçerek 22,1 dolar seviyesinde seyrettiğini ve piyasaların görece sakinleştiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının ise Avrupa borsaları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile AB üyesi ülke başkanlarının yapacağı video konferansın takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik iyimser beklentilerin artmasına paralel alıcılı seyrederken, Çin negatif ayrıştı.
Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün fiyatında yaşanan önemli dalgalanmanın ardından petrol fiyatlarındaki normalleşme ve ABD'de açıklanan şirket bilançolarındaki olumlu gidişatın pay piyasalarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.
Kovid-19 salgınında ABD ve Asya ülkelerinde gözlemlenen yavaşlamanın risk iştahını artıran bir başka faktör olduğunu vurgulayan analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini söyledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla 2.838,50 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,52 artışla 19.429,44 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,8 seviyesine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 31.759 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.013 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise günü yüzde 1 primle 1.914,73 puandan tamamladı.