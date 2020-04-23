Çeyrek ve gram altın ne kadar? Dünkü kapanışta İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,99 artışla 384,70 liradan tamamladı. Aynı zamanda Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve külçe altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: