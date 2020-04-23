Çeyrek ve gram altın ne kadar? Dünkü kapanışta İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,99 artışla 384,70 liradan tamamladı. Aynı zamanda Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve külçe altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,00
|377,20
|384,50
|384,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.485,00
|2.506,00
|2.534,00
|2.555,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,00
|348,00
|351,00
|355,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.428,00
|2.448,00
|2.476,00
|2.496,00
|Yarım Ziynet
|1.214,00
|1.224,00
|1.238,00
|1.248,00
|Çeyrek Ziynet
|607,00
|612,00
|619,00
|624,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,99 artışla 384,70 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.555,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,99 yükselişle 384,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 384 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 artışla 384 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 597 milyon 18 bin 335,16 lira, işlem miktarı ise 1.603 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 598 milyon 567 bin 689,34 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN BİRLİKTE YÜKSELDİ
ABD ekonomisinin yakında açılacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle petrol ve altın birlikte yükseldi.
Vadeli fiyatı 16 doların da altına inerek son 20 yılın en düşük düzeyini gören uluslararası petrol piyasalarının temel ölçütü Brent hampetrol 20 doları aştı.
Özellikle petrol piyasalarından kaçan yatırımcıların dolara yönelmesiyle düşen altın fiyatları da, petrole gelen alımların etkisiyle yeniden 1,700 doları aştı.
ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün Haziran teslimi fyatları yazde 22.56 artışla varil başına 14.18 dolara, aynı vadeli Brent hampetrolün fiyatı da yüzde 9.11 artışla 21.10 dolara çıktı.
Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 8.72 artışla 21.20 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 12.40 artışla 14.87 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.79 artışla 15.02 dolar,
- altın, yüzde 1.34 artışla 1,707.82 dolar,
- bakır, yüzde 2.85 düşüşle 5,026.00 dolar,
- platin, yüzde 0.27 artışla 751.06 dolar,
- paladyum yüzde 1.75 artışla 1,967.42 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 385 liraya, çeyrek altın 632 liraya, Cumhuriyet altını da 2,526 liraya yükseldi.