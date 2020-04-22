Koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 100 bin TL'lik bağışla katıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Türk insanının yardımseverlik ruhunu harekete geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve yoğun ilgi gören "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TSSF, dalış ve cankurtarma merkezleri adına 100 bin TL bağışla katılma kararı aldı. TSSF, online platformda yaptığı yönetim kurulu toplantısında karara bağladığı bağış tutarının tamamını kendi özkaynaklarından karşıladı.

Salgının başladığı ilk günlerden itibaren sporcularının sağlığı için her türlü etkinlik ve yarışmaları geçici olarak erteleyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına gerçekten toplumun her kesiminden çok ciddi bir destek var. Bu, halkımızın zor günlerde birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha göstermesi açısından çok anlamlı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir kampanyaya liderlik etmesi gerçekten çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Federasyon olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına, dalış ve cankurtarma merkezlerimiz adına özkaynaklarımızdan 100 bin TL'lik bir bağışla katıldık. İnanıyoruz ki devletimizin aldığı önlemler ve halkımızın salgına karşı sağduyulu yaklaşımı sayesinde kısa zamanda hayatımız normale dönecektir" dedi.