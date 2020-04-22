Ramazan pidesine zam yok!

Bayburt Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Ramazan pidesine zam yapılmayacağını açıkladı.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Ramazan pidesinde 2019 yılı pide fiyatlarının geçerli olacağını bildirdi.

Kahraman açıklamasında, Fırıncılar Odası'nın zam talebine rağmen, ülke genelinde Kovid- 19 virüsü ile yapılan mücadele de göz önüne alınarak, bu yıl Ramazan pidesine zam yapılmayacağını açıkladı.

Başkan Karaman, Ramazan ayındaki pide fiyatlarının geçen yıl uygulanan 350 gr sade pide 3.00 TL, 350 gr yumurtalı pidenin ise 3.50 TL olacağını belirtti.