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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 08:58
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    • 22.04.2020 08:58
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    pidesine yok!

    Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, pidesinde 2019 yılı pide fiyatlarının geçerli olacağını bildirdi. Kahraman açıklamasında, Fırıncılar Odası'nın talebine rağmen, ülke genelinde Kovid- 19 virüsü ile yapılan mücadele de göz önüne alınarak, bu yıl ne zam yapılmayacağını açıkladı.

    Ramazan pidesine zam yok!

    Bayburt Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, pidesine yapılmayacağını açıkladı.

    Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, nde 2019 yılı pide fiyatlarının geçerli olacağını bildirdi.

    Kahraman açıklamasında, Fırıncılar Odası'nın zam talebine rağmen, ülke genelinde Kovid- 19 virüsü ile yapılan mücadele de göz önüne alınarak, bu yıl Ramazan pidesine zam yapılmayacağını açıkladı.

    Başkan Karaman, Ramazan ayındaki pide fiyatlarının geçen yıl uygulanan 350 gr sade pide 3.00 TL, 350 gr yumurtalı pidenin ise 3.50 TL olacağını belirtti.

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