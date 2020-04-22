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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 16:50
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    • 22.04.2020 16:58
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    Son dakika: Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da değişti!

    Son dakika haberleri... Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında " Pazartesi gününden 2020'ye ( sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da ; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" dedi.

    İstanbul'da mesai saatleri değişti!

    Valisi Ali Yerlikaya corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanacak ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, "27 Nisan Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
    Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

    İstanbul'da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

    2020 Pazartesi gününden, 2020 Çarşamba gününe ( sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

    Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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