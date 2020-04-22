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    • Ekonomi
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    • 22.04.2020 16:56
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    Son dakika: Araç sahipleri müjde! e 31 kuruş, e 41 kuruş indirim!

    Sendikası’nın (), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere e 31 kuruş, e ise 41 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı ’da ortalama 5,14 liradan 4,83 liraya, ’da 5,33 liradan 5,02 liraya, ’de ise 5,38 liradan 5,07 liraya gerileyecek.

    Araç sahipleri müjde! Beklenen indirimler geldi!

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde in litre satış fiyatına 31 kuruş in ise 41 kuruş indirim yapıldı.

    Sendikası'nın (), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı 'da ortalama 5,14 liradan 4,83 liraya, 'da 5,33 liradan 5,02 liraya, 'de ise 5,38 liradan 5,07 liraya gerileyecek.

    Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5.24 liradan 4,83 liraya, Ankara'da 5,32 liradan 4,91 liraya ve İzmir'de 5,36 liradan 4,95 liraya gerileyecek.

    Böylelikle İstanbul'da ortalama benzin ve motorin litre satış fiyatları aynı seviyeye gelecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Araç sahipleri müjde! Benzine 31 kuruş, motorine 41 kuruş indirim!
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