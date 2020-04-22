İŞKUR bu salgın döneminde bugüne kadar karşılaşmadığı bir başvuru trafiğini yaşıyor. Son 15 günde İŞKUR'a yapılan başvurular son 15 yıl toplamından fazla. Bu nedenle İŞKUR yönetimi ve personeli 7/24 çalışıyorlar. İşlemleri hızlandırmak adına sürekli düzenlemeler yapılıyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İŞKUR'un bu olağanüstü dönemdeki çalışmalarından övgüyle söz etti.

İŞÇİLERİN IBAN NUMARALARI İSTENİYOR

Prim günü şartı açısından kontrol yapıldıktan sonra işverenlerden işçilere ait IBAN'lar isteniyor ve IBAN'lara hesaplanan ödenekler yatırılıyor. Ancak işverenlere İŞKUR tarafından hangi işçilerin ödenek almaya hak kazandığı, hangilerinin hak kazanmadığı yönünde bir geri dönüş yapılması gerekiyor. İşverenler bu bilgiye göre hak kazanmayan işçileri için ücretsiz izin işlemlerini başlatmak durumundalar. İşte bugünlerde İŞKUR bu bildirimleri de yapmaya başladı, ayrıca ay sonuna kadar işverenlerin bilgi edinebileceği bir portal da devreye girebilir.