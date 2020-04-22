Türkiye, koronavirüs sebebiyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın etkilerinin en aza indirilmesi için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Hükümet, virüs sonrasında öncelikli olarak gıda zincirinin kırılmaması ve turizmdeki gelir kaybının önüne geçilmesi üzerine odaklanıyor.



Cumhurbaşkanının talimatıyla, AK Parti'nin ekonomi kurmayları öncelikle virüsle ilgili bir 'hasar tespit raporu' hazırlamaya başladı. Bu hasardan etkilenen sektörler ve vatandaşların yaşadığı gelir kaybını en aza indirmek için atılacak adımlar da bu hasar tespitine göre belirleniyor. İşletmelerin kapanmaması ve istihdamın korunmasına yönelik bir çok tedbiri devreye sokan hükümet, virüs sonrası ekonominin hızla toparlanması için küçük esnaf başta olmak üzere, tüm sektörleri tek tek masaya yatırıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti'nin ekonomi kurmayları, "Gelir kaybı yaşayan, sıkıntıda olan tüm sektörler ve vatandaşlar tek tek inceleniyor. Bu incelemeler belli kriterlere göre yapılıyor. Gerçekten, zor duruma giren ve kısa süre içinde kendini toparlayamayacak durumda olan kim varsa, devlet destekleri ile bu sıkıntılı dönemi atlatmaları sağlanacak." dedi.