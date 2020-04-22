1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? 3. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Kimler 1000 TL yardım parası alabilecek?

1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? Kimler 1000 TL alabilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, merakla beklenen 3. faz ödemeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Peki; 3. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? A Haber canlı yayınına katılan Bakan Selçuk; 3. faz ödemeleri için 800 binden fazla başvuru aldıklarını duyurdu. İlk iki faz ödemeleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri tarafından tespit edilen ailelere yapılmıştı.
3. FAZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Selçuk, 1000 liralık faz 3 destekleri için çalışmalara Pazartesi günü başladıklarını ifade etti. Bakan Selçuk; 800 binden fazla başvuru aldıklarını açıklarken diğer sosyal yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk; "Vakıflara gönderilen miktar 180 milyona çıkarıldı. Yaptığımız yardımlarda artışlara gittik. 2 milyonu aşkın öğrenciye şartlı yardımı artırdık." dedi.
İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Faz 3 başvuruları pazartesi itibarıyla açıldı.
Şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın bir başvuru aldık.
Sistemdeki yoğunluğu önlemek için başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre 5'e ayırdık.
Vakıflara gönderilen miktar 180 milyona çıkarıldı.
2 milyonu aşkın öğrenciye şartlı yardımı artırdık.
Kısa çalışma ödeneğine şu ana kadar 270 bine yakın firmamız, 3 milyonu aşkın çalışanı adına başvurdu.
Çalışanlara günlük 39 lira destek sağlayacağız.
Kısa çalışma ödeneğine başvuramayanlar için SGK'da açtık.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
e-Devlet'te yer alan bilgilere göre vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri günler şöyle:
0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma
Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait işlemleri seçebilir buradan da "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" seçeneğini işaretleyebilirler. Karşılarına çıkan formu dolduran kişilerin başvurusu tamamlanmış olacak. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği ise önümüzdeki günlerde değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak.