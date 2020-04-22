1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? 3. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Kimler 1000 TL yardım parası alabilecek?

1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? Kimler 1000 TL alabilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, merakla beklenen 3. faz ödemeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Peki; 3. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? A Haber canlı yayınına katılan Bakan Selçuk; 3. faz ödemeleri için 800 binden fazla başvuru aldıklarını duyurdu. İlk iki faz ödemeleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri tarafından tespit edilen ailelere yapılmıştı.

3. FAZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, 1000 liralık faz 3 destekleri için çalışmalara Pazartesi günü başladıklarını ifade etti. Bakan Selçuk; 800 binden fazla başvuru aldıklarını açıklarken diğer sosyal yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk; "Vakıflara gönderilen miktar 180 milyona çıkarıldı. Yaptığımız yardımlarda artışlara gittik. 2 milyonu aşkın öğrenciye şartlı yardımı artırdık." dedi.