Tezgah yaktı: Üretici-market fiyatı farkı 6.4 kata çıktı

Ramazan ayı öncesi gözler gıda fiyatlarına çevrilirken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) araştırması marketlerdeki hareketliliği ortaya koydu. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen ay sonuna göre markette 26, üreticide 6 üründe fiyat artışı; markette 12, üreticide 13 üründe fiyat düşüşü olduğunu; markette 2, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini söyledi. Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, markette en fazla fiyat artışı yüzde 46.42 ile domateste yaşandı.
Domatesi, yüzde 35.82 ile karnabahar, yüzde 22.20 ile elma takip etti. Ramazan ayı öncesinde üretici-market fiyatı farkında ise başı 6.4 kat ile lahana, 4.9 kat ile kuru incir, 4 kat ile elma ve maydanoz çekti. Üreticide 35 kuruş olan lahana markette 2,25 liraya, 13 lira olan kuru incir 63,70 liraya, 1,63 lira olan elma 6,59 liraya, 50 kuruş olan maydanoz 1.98 liraya satıldı.
Domatesi, yüzde 35.82 ile karnabahar, yüzde 22.20 ile elma takip etti. Ramazan ayı öncesinde üretici-market fiyatı farkında ise başı 6.4 kat ile lahana, 4.9 kat ile kuru incir, 4 kat ile elma ve maydanoz çekti. Üreticide 35 kuruş olan lahana markette 2,25 liraya, 13 lira olan kuru incir 63,70 liraya, 1,63 lira olan elma 6,59 liraya, 50 kuruş olan maydanoz 1.98 liraya satıldı.