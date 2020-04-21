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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 10:34
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    • 21.04.2020 11:10
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    ve lar saat kaça kadar açık olacak? açıkladı!

    haberi... Başkan Erdoğan, 30 Büyükşehir ve Zonguldak için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını duyurmuştu.  da konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada "21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri ve ların çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

    Market ve bakkallar kaça kadar açık olacak?

    öncesi alınan önemli kararı duyurdu. Vatandaşların kısıtlama öncesi mağdur olmaması adına ve ların çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

    Yerlikaya, "Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlenmiştir." dedi.

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