İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma yasağı öncesi alınan önemli kararı duyurdu. Vatandaşların kısıtlama öncesi mağdur olmaması adına market ve bakkalların çalışma saatleri yeniden düzenlendi.
Yerlikaya, "Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlenmiştir." dedi.
23 Nisan/24 Nisan günleri MARKET ve BAKKALLAR 09.00-14.00 arasında açık olacak,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 21, 2020
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı hariç olmak üzere,araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidebileceklerdir.
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