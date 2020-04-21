21 Nisan evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulaması yapan vatandaşlar yatan iller listesini sorguluyor. Her gün yeni iller için yatırılmaya devam eden evde bakım maaşları vatandaşların ihtiyacı olan ödemelerden birisi. Evlerinde bakım muhtaç engelli veya yaşlı olan ailelere ödenen evde bakım parası 21 Nisan'da da yatıyor. İşte; 21 Nisan evde bakım maaşı yatan iller!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

1- Hatay

2- Tokat

3- Aksaray

4- Antalya

5- Samsun

6- Osmaniye

7- Ordu

8- Diyarbakır

9- Edirne

10- İzmir

11- Karabük

12- Ankara

13- Denizli

14- İstanbul

15- Konya

16- Şanlıurfa

17- Zonguldak

18- Uşak

19- Afyonkarahisar

20- Bilecik

21- Mersin

22- Manisa

23- Sakarya

24- Van

25- Erzurum

26- Çanakkale

27 - Sivas

28 - Bursa

29 - Adana

30 - Balıkesir

31 - Kayseri

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.