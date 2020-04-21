"Her yerde güçsüzlük işaretler var. Teksas'ta alıcılar bazı petrol kaynaklarının varili için 2 dolar kadar az bir para teklif etti, öyle ki, üreticilerin yakında ellerindeki ham petrolü vermek için üste para ödemek zorunda kalmaları ihtimali doğdu."

Analistlere göre hedge fonlar bunu bir alım fırsatı olarak görüyor ve fiyatların koronavirüs önlemlerinin kademeli olarak gevşetilmesine paralel, dipten dönüş yapacağını varsayıyor. Öte yandan depolama kapasitesindeki kısıtlar, petrol fiyatlarının kısa vadede çok güçlü bir yükseliş yaşayabilmesi önünde en büyük engel.

Batı Teksas Petrolü (WTI) mayıs vadelileri haftanın ilk işlem gününde TSİ 18:30'da yüzde 43'lük düşüşle 10,01 dolara kadar düşmüş, 22 yılın en düşük düzeyine inmişti. Brent petrol ise (haziran vadelileri) yaklaşık yüzde 7'lik düşüşle 25,97 dolara kadar geriledi.

VADELER ARASI MAKAS AÇILIYOR

Ancak tarihte neredeyse hiç yaşanmamış bir durum yaşanıyor ve petrol vadelileri arasındaki fiyat farkı makası daha önce hiç olmadığı kadar açılıyor. WTI'da mayıs vadelilerinde gün içinde yaşanan düşüş yüzde 41 düzeyindeyken, haziran vadelilerinde düşüş yüzde 12 civarında gerçekleşti. Reuters petrol analizine göre mayıs işlemlerinde 65 bin vadeli kontrat el değiştirirken, haziran için bu sayı 365 bin.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kerem Alkin ise "Küresel emtia fiyatları tarihinin önemli kırılmalarından birisini yaşıyor. Yaşamını maden,petrol gibi yer altı zenginliklerini üreterek ve ihraç ederek idame ettiren, emtia ihracatıyla ancak ayakta duran pek çok Asya, Orta Doğu,Afrika ve Latin Amerika ülkesinin işi gerçekten zor." yorumunda bulundu.