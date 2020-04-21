268 bin 717 firmanın 3milyon 44 bin 420 çalışanı için kısaçalışma ödeneğine başvurduğunuaçıkladı. Ödeneğe en çok başvuruyüzde 40 ileyapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ileyüzde 12 ilefaaliyetleri, yüzde 6 ilesektörü takip etti. Diğersektörlerden ödeneğe başvurular dayüzde 27 oranında oldu.Çalışan sayısına göre ise en çok başvuruileyapılırken; ikinci sırada yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı, üçüncü sırada yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı, dördüncü sırada yüzde 6.4 ile 20-49 çalışanı, beşinci sırada yüzde 1.7 ile 50-99 çalışanı, son sırada ise yüzde 1.5 ile 100'den fazla çalışanı bulunan firmalar yer aldı.