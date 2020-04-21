Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıkladı. Ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü takip etti. Diğer sektörlerden ödeneğe başvurular da yüzde 27 oranında oldu.
AĞIRLIK KÜÇÜKLERİN
Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalardan yapılırken; ikinci sırada yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı, üçüncü sırada yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı, dördüncü sırada yüzde 6.4 ile 20-49 çalışanı, beşinci sırada yüzde 1.7 ile 50-99 çalışanı, son sırada ise yüzde 1.5 ile 100'den fazla çalışanı bulunan firmalar yer aldı.
AĞIRLIK KÜÇÜKLERİN
Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalardan yapılırken; ikinci sırada yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı, üçüncü sırada yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı, dördüncü sırada yüzde 6.4 ile 20-49 çalışanı, beşinci sırada yüzde 1.7 ile 50-99 çalışanı, son sırada ise yüzde 1.5 ile 100'den fazla çalışanı bulunan firmalar yer aldı.