İKİNCİ 1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan yardımlara ilişkin, "Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız." dedi.

"YARDIM MODELLERİMİZİ 3 FAZA AYIRDIK"

Selçuk, "Sosyal yardım ödemelerinde 2. faz için öngördüğünüz takvim nedir? Ne zaman başlayacak ve kaç kişiye, haneye bir yardım söz konusu olacak?" sorusuna, "İlk önce yapmak istediğimiz çalışanlarımızı sigortaları kapsamında, çalışma hayatı ve kayıtlı istihdam kapsamında tutabilmek." yanıtını verdi.

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve fesih yasağı ile çalışanları mümkün olduğu derece istihdam içinde tutabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Selçuk, diğer taraftan ise sosyal yardım modellerini ortaya koyacaklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım modellerimizi de 3 faza ayırdık. Birinci fazda belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Bunun haricinde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu fazların dışında bizim her ay gönderdiğimiz periyodik paylar var. Bu her ay gönderdiğimiz periyodik payları da biz 135 milyondan 180 milyona çıkarmıştık.

Önümüzde Ramazan ayı da olduğunu dikkate olarak bu ay 2 periyodik pay gönderdik. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu ay 360 milyon ulaşmış durumda. Dolayısıyla vakıflarımız da ildeki valilerimiz ve kaymakamlarımızla beraber buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilecekler. Faz 1'de 2,1 milyon haneye ulaştıktan sonra faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlerle tespit ettik. Daha sonra bu tespit ettiğimiz kriterlerle vakıflarımıza tekrar gönderdik ki bir ön değerlendirme de yapabilsinler diye. Bu ön değerlendirme sonucunda sahada bir araştırma da yapılmış oldu. Bize tekrar dönüşler oldu. Umuyoruz ki haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye de bu yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız."