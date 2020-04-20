BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok. Virüs salgınının durdurulmasına kadar berber ile kuaförlerin kapalı kalması bekleniyor.