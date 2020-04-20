Berberler, kuaförler, AVM, kafeler, Starbucks ne zaman açılacak? Sorusu vatandaşlar tarafından en fazla araştırılanlar arasına girmiş durumda. Bir aydan fazla bir süredir berberler, kuaförler, AVM, kafeler, Starbuck kapalı bulunmakta. Bu kapsamda vatandaşlar kapatılan mekanların ne zaman faaliyete geçeceğini merak ediyor. Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Peki, kafeler, AVM, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler ne zaman açılacak?
BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.
İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
YASAK NE ZAMAN BİTECEK?
Berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok. Virüs salgınının durdurulmasına kadar berber ile kuaförlerin kapalı kalması bekleniyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DUYURUSU ŞÖYLEYDİ
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.
Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,
SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Starbucks'ın ilk mağazası 1971 yılında, öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ve yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen bir yerde açıldı.
1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri başka bir mağaza satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti.
Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Şikago, Illinois'de açtı. Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası ise 1996 yılında Tokyo'da açıldı.
28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 22.519 mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın önde gelen şirketlerinden birisidir.
STARBUCKS SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR? STARBUCKS HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ
Starbucks, genellikle her gün 07:30'dan 23:00'a kadar çalışmaktadır. Çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler ise genellikle 10:00'da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu da yine aynı hafta içi gibi mesai saatleri içinde hizmet verir. Ayrıca dini ve resmi bayramlarda da açıktır.
Starbucks Türkiye Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak, Anel Plaza No: 5/4, Zemin Kat, Pk: 34768, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 4749 numaralı telefon veya (0216) 999 7200 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.